Изнасилование несовершеннолетних: обнародована шокирующая статистика

С начала года в Украине уже зарегистрировали 24 преступления сексуального характера против детей.

В 2019 году в Украине зарегистрировали 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние, в этом году – 24 преступления сексуального характера.

Читайте такжеЖестокое убийство Дарьи Лукьяненко: суд будет рассматривать дело в закрытом режимеОб этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что всего в течение прошлого года правоохранители зарегистрировали более 550 уголовных правонарушений против половой свободы и неприкосновенности детей.

«Количество несовершеннолетних, пострадавших от изнасилований составила 148 человек, что более чем в два раза по сравнению с 2018 годом. В этом году зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что расследование преступлений в отношении сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства Офиса Генерального прокурора. С начала года в составе Офиса Генерального прокурора был создан отдел противодействия насилию в отношении детей, что вошел в управление защиты прав детей и противодействия насилию.

Ранее УНИАН сообщал, как в Херсоне несовершеннолетняя студентка пыталась скрыть роды.