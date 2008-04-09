Умерла известная актриса Надежда Румянцева (фото)

На 78-м году жизни в Москве скончалась народная артистка России Надежда РУМЯНЦЕВА, сообщает "Газета.ру".

«Она умерла 8 апреля в 21.40 после тяжелой продолжительной болезни», - сообщила близкая подруга актрисы Галина ПЕШКОВА.

По словам Г.ПЕШКОВОЙ, Надежда РУМЯНЦЕВА была человеком «с удивительно позитивной энергией, всегда жизнерадостной и оптимистичной». Она была человеком поступков, «все, к чему прикасалась ее рука, оживало», - сказала Г.ПЕШКОВА.

Надежда РУМЯНЦЕВА сыграла главные роли в фильмах «Девчата», «Королева бензоколонки» и «Неподдающиеся».