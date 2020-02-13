В Одессе полицейские обокрали офис, в котором проводили обыск

На период проведения проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

В Одессе полицейские присвоили вещи коммерческой структуры, в помещении которой проводили обыск. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в сети Интернет распространяется видео, на котором зафиксированы три человека, которые во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи. При этом, люди комментируют свои действия нецензурными словами.

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«Указанная публикация не осталась без внимания руководства одесской милиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции. Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка…», - сказано в сообщении.

В главке акцентируют, что руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен покрывать недойное поведение подобных работников.

Сейчас по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР.

На период проведения проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

На видео, о котором идет речь, запечатлены двое мужчин и женщина, которые берут вещи и кладут в карманы и сумки. Например, женщина взяла моток скотча. Слышно, что при этом она говорит: «Так, что мне еще нужно... Колонка у меня есть, чайничек есть...».

В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое – следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых. «Прикарманили при обыске коммерсантов скотч, кусачки, набор «шестигранников» и пирожок», - пишет источник.

По его данным, бизнесменов обвинили в отсутствии патентов и изъяли оборудование на 1.5 млн грн. Суд признал предпринимателей невиновными, но оборудование им пока не вернули.