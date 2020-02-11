Наркоманы – не преступники, а больные: в МВД подготовили изменения к законодательству
В ближайшее время Министерство внутренних дел (МВД) планирует подать на рассмотрение Верховной Рады ряд изменений к законам Украины относительно формирования наркополитики.
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б этом заявил заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили во время заседания рабочей группы МВД и Консультативной миссии ЕС в Украине, сообщает Департамент коммуникации министерства.
«Планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, введение обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков, признать, что люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их – это не преступники, а больные. А также направлять наркозависимых на обязательное лечение», – сказал он.
Заместитель министра подчеркнул, что эффективная борьба с наркопреступлениями требует тесного сотрудничества с международными партнерами.
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