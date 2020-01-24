На Аляске разрешат курить марихуану в местах ее продажи
12:59, 24 января 2020Мир
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Это будет первый штат с соответствующей практикой.
Иллюстрация REUTERS
В США Совет по контролю за марихуаной штата Аляска разрешил работу магазинов по продаже легальной марихуаны, позволяющих употреблять каннабис прямо в месте покупки.
Читайте такжеВ столице Австралии легализовали марихуануТаким образом, Аляска станет первым регионом в стране с соответствующей практикой, принятой на уровне штата, сообщает НВ.
Похожие правила были приняты в Аляске в 2019 году, однако они требовали отделять зоны употребления марихуаны от остальных помещений в зданиях, либо, чтобы те находились за защищенной дверью или в специально отведенной зоне на открытом воздухе.
Ранее УНИАН сообщал, как в Канаде установили первый в мире аппарат по выдаче безопасной дозы наркотика.
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