На Аляске разрешат курить марихуану в местах ее продажи

Это будет первый штат с соответствующей практикой.

В США Совет по контролю за марихуаной штата Аляска разрешил работу магазинов по продаже легальной марихуаны, позволяющих употреблять каннабис прямо в месте покупки.

Читайте такжеВ столице Австралии легализовали марихуануТаким образом, Аляска станет первым регионом в стране с соответствующей практикой, принятой на уровне штата, сообщает НВ.

Похожие правила были приняты в Аляске в 2019 году, однако они требовали отделять зоны употребления марихуаны от остальных помещений в зданиях, либо, чтобы те находились за защищенной дверью или в специально отведенной зоне на открытом воздухе.

Ранее УНИАН сообщал, как в Канаде установили первый в мире аппарат по выдаче безопасной дозы наркотика.