На Марше Равенства "засветились" два автобуса "Правого сектора"

Вблизи места проведения Марша равенства ездило два автобуса ДУК "Правый сектор".

Об этом сообщает корреспондент «Громадського».

Напомним, ранее представители ПС заявляли, что "не допустят проведения" КиевПрайда.

«Мы заранее говорили, что мы против этой акции и что мы придем протестовать, что мы против того, что они пропагандируют...мы не ходим и не отлавливаем, акция закончилась. Да, наших людей задержали. Считаю без причины», – заявил пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялся Марш Равенства (КиевПрайд-2015).

Он проходил по Оболонской набережной под охраной огромного количества правоохранителей.

Во время его проведения участников забросали дымовыми шашками, а двух милиционеров ранили.