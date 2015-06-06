На КиевПрайде участников забросали дымовыми шашками и ранили милиционера в шею (фото, видео)

12:44 Появилось видео столкновений на Оболонский набережной во время КиевПрайда

12:19 Результат Марша: пострадали 5 милиционеров, один - в тяжелом состоянии. Задержаны 25 человек.

11:58 Вблизи места проведения Марша равенства ездило два автобуса ДУК "Правый сектор"

11:26 Во дворах, которыми должны были разойтись участники Марша собрались молодчики с битами.

Чтобы обезопасить участников, сотрудники МВД продолжили их сопровождать

11:02 Участники прошли несколько сот метров по Оболонской набережной и завершили Марш.

Милиция советует участникам уходить через дворы жилых домов, дальнейшее их продвижение вперед они считают очень опасным.

10:47 Кроме того, неизвестные ранили милиционера в шею.

10:45 Стало известно, что у милиционера перебита вена на шее, а также о ранении второго милиционера в руку.

10:32 Неизвестные закидали участников дымовыми шашками и распылили слезоточивый газ.