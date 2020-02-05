Убийство Шеремета: суд оставил подозреваемого Антоненко под стражей

Судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Печерский районный суд Киева оставил подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей еще на 60 суток – до 4 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

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Так, защитникам Антоненко было отказано в изменении меры пресечения, а желающим взять его на поруки – в поручительстве.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супругов добровольцев Инны ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

4 февраля Печерский райсуд продлил до 3 апреля держание Кузьменко под стражей. Также продлен срок досудебного следствия по делу Шеремета еще на 4 месяца.