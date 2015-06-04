СБУ перекрыла канал переправки боевиков "Исламского государства" через Украину

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в соцсети. "СБУ совместно с партнерскими спецслужбами осуществляются мероприятия, направленные на пресечение функционирования каналов переправки боевиков международной террористической организации "Исламское государство" через Украину и Турцию в сирийско-иракскую зону, а также из этого региона в страны Европы", - подчеркнул Маркиян Лубкивский.

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По его словам, представители этой террористической организации пытались использовать нашу сосредоточенность на событиях на востоке с целью создания в Украине своей перевалочной базы, однако это не удалось.

"3 июня СБУ совместно с ГМС Украины выявлен очередной "перевалочный пункт", который использовался для временного укрывательства членов "Исламского государства". Во время его отработки установлены 5 иностранцев (2 граждане РФ, по 1 гражданину Узбекистана, Таджикистана и Казахстана)", - сообщил Маркиян Лубкивский.

По его словам, принятыми мерами установлено, что отдельные из указанных иностранцев были депортированы в Украину из Турции в связи с причастностью к террористической деятельности и находились на территории нашего государства в нарушение установленного миграционным законодательством порядка. Другие иностранцы недавно прибыли в Украину из стран Европы.

"Выявленные члены "Исламского государства" ожидали изготовления членами этой структуры поддельных паспортов для последующей переправки через Турцию в Сирию. В результате принятых мер 3 иностранцам сокращены сроки пребывания в Украине и в отношении 2 принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения", - сообщил Маркиян Лубкивский.