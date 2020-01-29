"Совсем рехнулись?": в сети высмеяли выпущенную в "ДНР" монету с Захарченко

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы ограниченным тиражом в 200 экземпляров.

Жители так называемой «ДНР» выпустили серебряную монету в честь экс-главаря Александра Захарченко, ликвидированного в августе 2018 года

Об этом сообщают «Факты», ссылаясь на местный «центробанк» и соцсети.

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Монета изготовлена из серебра 925-й пробы ограниченным тиражом в 200 экземпляров, помещена в подарочный бархатный футляр и имеет номерной сертификат.

Стоимость монеты составляет 3000 рублей (почти 1200 гривень).

Пользователей сети возмутила цена памятной монеты.

«Изображение террориста на монете? Люди, вы там совсем уже рехнулись».

«Простому жителю Донецка или жителю «ДНР» остается получить январскую зарплату и купить эту монетку».

«Жалко, что мало монет выпустили, а то можно было бы все шахты с монеток восстановить».

«Каждому по монете. Только цену надо значительно побольше сделать, ведь такой человечище был. И можно на строительство космодрома замахнуться или вообще первыми на Марс улететь. Всей «республикой».

«На предприятиях зарплату за ноябрь не отдали. Какая может быть монетка?»

Как сообщал УНИАН, пользователи сети бурно отреагировали на снимки бюста ликвидированного в оккупированном Донецке экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко.