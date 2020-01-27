Апелляционный суд отказал адвокатам экс-"беркутовцев" в обжаловании решения об отводе назначенных Рябошапкой прокуроров

14 января Святошинский райсуд Киева принял решение об отводе назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой прокуроров - Александра Шевеленко, Дениса Суботина и Марины Мазепиной.

Киевский апелляционный суд отказал адвокатам экс-«беркутовцев» в обжаловании решения суда присяжных Святошинского районного суда Киева об отводе прокуроров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

В пресс-службе сообщили, что апелляционная жалоба адвокатов экс-«беркутовцев» Игоря Варфоломеева и Александра Горошинского поступила 23 января.

На следующий день, 24 января, суд отказал в открытии апелляционного производства по этой жалобе в связи с тем, что решение суда присяжных Святошинского райсуда Киева об отводе прокуроров не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

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По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

28 декабря 2019 года во время судебного заседания стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка изменил группу прокуроров по этому делу. Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинение по делу, окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве.

В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-«беркутовцев» под личные обязательства.

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29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина вернула 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-«беркутовцев».

14 января Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской отвел трех новых прокуроров по делу против экс-«беркутовцев» - Александра Шевеленко, Дениса Суботина и Марину Мазепину.

В то же время суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на заседании.

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Суд предоставил Офису генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-«беркутовцев» и на ознакомление их с материалами этого производства.

24 января адвокаты экс-«беркутовцев» обжаловали отвод прокуроров, назначенных Рябошапкой.