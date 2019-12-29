Пятерых экс-"беркутовцев" передали боевикам "Л/ДНР" – адвокат

Трех экс бойцов "Беркута" отдали самоназванного "ДНР", а двух – "ЛНР".

Пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в убийстве 48 человек на улице Институтской, 20 февраля 2014 года, уже передали самоназванным "ДНР" и "ЛНР" в рамках обмена заключенными.

Об этом сообщил знаком с процессом обмена адвокат Валентин Рыбин, передает "Громадское".

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На вопрос, отдали ли их и пересели ли они в автобусы боевиков, Рыбин ответил: "Да".

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськином, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом.

По информации Валентина Рыбина, трех экс-"беркутовцев" Аброськина, Зинченко и Янишевского передали боевикам "ДНР", а Маринченко и Тамтуру - "ЛНР".

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс- "беркутовцы" включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ЛДНР". Суд отпустил всех пятерых экс-"беркутовцев" из-под стражи.

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