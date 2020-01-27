"Родился и копи на погребение": в "ДНР" в два раза подорожали места на кладбищах – соцсети

По словам пользователей сети, на старых кладбищах такса доходит до 20 тысяч рублей за место.

В так называемой «ДНР» в два раза подорожали места на кладбищах.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передают «Донецкие новости».

Читайте такжеГлаваря "ДНР" заметили в оккупированной Ялте (фото)

«Умереть спокойно в нашей "республике" не получится. Финансовой вопрос один из первых. Теперь чужое горе – это настоящий бизнес. Чтобы купить участок на кладбище, нужно, да и то – в городе районного значения, 7,5 тысячи рублей заплатить. А раньше 3,5 тысячи рублей было», – рассказывает автор поста.

«На старых кладбищах такса доходит до 20 тысяч рублей за место», - написал один из пользователей.

В сети резко высмеяли заработок на чужом горе.

«Родился... и копи на погребение»;

«Если вы думаете, что на покупке места все и заканчивается…» - писали пользователи.

Как сообщал УНИАН, жителей так называемой «ДНР» с 1 января 2020 года начали задерживать за отсутствие паспортов «ДНР».