Жителей "ДНР" начали задерживать за отсутствие паспортов "ДНР"

Украинского паспорта больше недостаточно для идентификации личности.

Жителей так называемой «ДНР» с 1 января 2020 года начали задерживать за отсутствие паспортов «ДНР».

Об это сообщает «Апостроф», ссылаясь на записи в соцсетях.

Жители оккупированного Донецка с 1 января все чаще начали рассказывать о подобных случаях задержания.

Читайте такжеОсобый статус Донбасса: в Раде рассказали о подготовке законопроекта

Одна из горожанок Светлана подтвердила журналистам, что задержания действительно начались с 1 января, останавливают в основном молодых мужчин. По ее словам, людей доставляют в отделение, «прописку смотрят, пальцы катают, потом отпускают».

Издание также приводит расшифровку записи якобы с «оператором горячей линии МВД ДНР», которую нашли в сети. На записи оператор рассказывает, что задержанных доставляют в отдел до выяснения обстоятельств, затем «проверяют по всем базам» и отпускают, и что все это происходит по распоряжению главаря «ДНР».

Кроме того, в республике начали штрафовать владельцев автомобилей без номеров «ДНР» на 340–510 рублей. Сами автомобили отправляют на штрафплощадку. За повторное нарушение в течение года грозит штраф в 510-1020 рублей.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году почти 200 тысяч жителей оккупированных боевиками районов Донбасса получили российские паспорта в упрощенном порядке.