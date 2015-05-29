Российский спецназовец: Консул заверил, что если нас и посадят, то ненадолго

Как пишет Новая газета, консул России, который накануне посетил задержанных российских солдат в киевском госпитале, сказал, чтобы они не переживали.

"Сказал, чтобы мы не переживали, Россия о нас не забыла. Что Россия будет помогать нам, и даже если нас посадят, это будет ненадолго", - цитирует издание Александрова.

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По словам задержанного российского военного, он надеется, что не попадет в тюрьму.

Вместе с тем, Александров подчеркнул, что "ему не хотелось бы быть террористом".

Как известно, 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили воинскую службу, но действующими военными не являются.

19 мая СБУ обнародовала показания российских военных. Тогда же задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 УК Украины за участие в террористической деятельности т.н. "ЛНР".

Они оба не могут считаться военнопленными, поскольку между Россией и Украиной официально нет войны.

Один из военных РФ – Александр Александров, сержант из третьей бригады спецназа в Тольятти (РФ), контрактник, служит с 12 декабря 2012 года. Мужчина рассказал о том, что группа базировалась в Луганске, а сам он приехал в Украину защищать область.

Александров назвал фамилии всех членов их группы, а также сообщил, что в Украину они вошли 26 марта в составе 2-го батальона в составе 220 человек.

Второй – капитан Евгений Ерофеев родом из Куйбышева. Российский бывший солдат-срочник третьей отдельной бригады спецназа в Тольятти признал командира Евгения Ерофеева и заявляет, что тот не увольнялся со службы.

22 мая украинский суд разрешил держать под стражей российских военнослужащих.



