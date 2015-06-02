Луценко показал в Раде видео с телефона одного из задержанных ГРУшников

Луценко отметил, эта запись однозначно доказывает, что военные на момент задержания были не добровольными наемниками, как это утверждают в Кремле, а штатными российскими военнослужащими.

На короткой записи с телефона видно, как несколько людей в военной форме ходят в лесополосе. Один из них говорит "Обнять украинскую землю как родную". Позже показано, как эти люди стоят за полевым столом и едят.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александрова и Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля. Как известно, российская сторона не предоставила своим гражданам адвокатов, поэтому их защищают украинские.