цей матеріал доступний українською

В России и США параллельно пикетировали против преступных действий Кремля (фото)

15:12, 22 января 2020
Общество
305 0
Пикеты проходили 21 января на Арбате в Москве, а также Чикаго, Арлингтоне, Сан-Диего / facebook.com/olgizza.vishnevetskaya

Об этом сообщает Радио Свобода. Крым. Реалии.

Читайте такжеИндекс демократии в мире: Украина улучшила свой показатель по свободе слова

Протестующие требовали от россиян прекратить военные действия в Украине и Сирии, освободить аннексированный Крым и остановить давление на крымскотатарских активистов.

Пикеты проходили 21 января на Арбате в Москве, а также Чикаго, Арлингтоне, Сан-Диего.

Как сообщал УНИАН, в течение 2019 года российские силовики провели 157 незаконных задержаний и 335 арестов в оккупированном Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter