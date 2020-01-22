В России и США параллельно пикетировали против преступных действий Кремля (фото)
15:12, 22 января 2020Общество
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Протестующие требовали от россиян прекратить военные действия в Украине и Сирии.
Пикеты проходили 21 января на Арбате в Москве, а также Чикаго, Арлингтоне, Сан-Диего / facebook.com/olgizza.vishnevetskaya
Активисты российской инициативы «Стратегия-18» и ряд активистов из США провели параллельные пикеты, в частности – на поддержку Украины.
Об этом сообщает Радио Свобода. Крым. Реалии.
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Протестующие требовали от россиян прекратить военные действия в Украине и Сирии, освободить аннексированный Крым и остановить давление на крымскотатарских активистов.
Пикеты проходили 21 января на Арбате в Москве, а также Чикаго, Арлингтоне, Сан-Диего.
Как сообщал УНИАН, в течение 2019 года российские силовики провели 157 незаконных задержаний и 335 арестов в оккупированном Крыму.
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