В прошлом году оккупанты в Крыму провели 157 незаконных задержаний и 335 арестов – правозащитники

В течение года суды в Крыму и в России нарушили право человека на справедливый суд 692 раза (503 против крымских татар).

В течение 2019 года российские силовики провели 157 незаконных задержаний и 335 арестов в оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ) Эскендер Бариев.

По его словам, в течение 2019 года российские силовики провели 86 обысков в оккупированном Крыму (64 из которых в домах крымских татар), в 2018 году - 92, в 2017 году - 62.

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По словам Бариева, под волну обысков попали крымскотатарские и проукраинские активисты. Он уточнил, что максимальные показатели по количеству обысков были в марте и июне и имели политический и религиозный подтекст. Так, большинство противоправных действий российских силовиков связаны с якобы участием крымчан в запрещенных в РФ организациях «Хизб ут-Тахрир» и «Свидетели Иеговы», а также в якобы «незаконных вооруженных формированиях».

«Таким образом оккупационная власть пытается дискредитировать коренной народ Крыма и проукраинских активистов в глазах как российской, так и международной общественности, представляя их террористами и экстремистами», - отметил Бариев.

Он также добавил, что обыски было зафиксировано в мечетях Крыма, в камерах политзаключенных и домах членов Меджлиса крымскотатарского народа.

По словам председателя правления КРЦ, общее количество незаконных задержаний на оккупированном полуострове в 2019 году составляет 157 случаев (из них 127 крымских татар), что на 30 случаев больше, чем в 2018 году, но на 129 случаев меньше, чем в 2017 году.

Эксперт отметил, что в основном незаконные задержания происходят после обысков, акций протеста, а также на админгранице с оккупированным Крымом.

Бариев также добавил, что общее число незаконных допросов, опросов и разговоров в Крыму составляет 194 случая (из них 127 в отношении крымских татар), что на 42 случая превышает показатель 2018 года, но на 146 случаев меньше, чем в 2017 году (340).

Менеджер по коммуникациям КРЦ Эльвир Сагирман отметил, что в 2019 году было зафиксировано 335 случаев незаконных арестов и лишения свободы (242 в отношении крымских татар) в оккупированном Крыму, из которых 43 - новые аресты по уголовным делам (два из них заочные), 33 случаи вынесения приговоров, 252 - продление сроков содержания под стражей.

Сагирман добавил, что в 2019 году в оккупированном Крыму 692 раза было нарушено право человека на справедливый суд, 503 из которых - в отношении крымских татар.

«Данный показатель является рекордным за три года. В 2018 и 2017 годах было зафиксировано 492 и 515 случаев соответственно», - подчеркнул он.

По его словам, особенностью данного периода является большое количество назначения денежных штрафов.

Кроме того, в этом году КРЦ зафиксировал 134 случая нарушения права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (80 из которых в отношении крымских татар), что в два раза превышает показатели по 2018-й год и втрое - по 2017-й год.

«2019 год также характеризуется массовыми случаями неоказания медицинской помощи в СИЗО крымским политзаключенным... Кроме того, известны случаи морального и психологического давления на задержанных активистов, а также назначения принудительных психиатрических экспертиз», - добавил он.

В свою очередь Бариев отметил, что оккупанты незаконно этапируют политзаключенных на территорию РФ - 96 случаев, 86 из которых в отношении крымских татар.