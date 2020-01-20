Сегодня в Украине похоронят жертв сбитого в Иране самолета МАУ (видео)

Похороны погибших украинцы пройдут сразу в нескольких городах страны.

Экипаж и пассажиров, которые погибли в результате катастрофы самолета МАУ, похоронят сегодня. Траурные церемонии пройдут в нескольких городах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Жертв сбитого в Иране "Боинга" доставили на родину накануне. Девятерых членов экипажа и двух пассажиров рейса PS 752 в аэропорту "Борисполь" встречали тысячи людей. Чтобы отдать последнюю дань погибшим - рядовые люди до позднего вечера приходили на аэродром с цветами.

Сегодня будут прощаться с погибшими Киевщина, Черниговщина и Франковщина.

Двое пилотов, в частности, Наумкин и Гапоненко почиют на Берковецком кладбище – там часто хоронят именно пилотов. Согласно традиции, во время церемонии самолет пролетает над могилой, и такой рейс уже запланирован. Пилоты обычно совершают маневр, будто кивают крыльями, чтобы подхватить уходящие в небо души.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

19 января в Киев доставили борт с телами погибших украинцев. Его встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные чиновники, а также сотрудники МАУ и много других людей.