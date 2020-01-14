Дело экс-"беркутовцев": суд отвел новых прокуроров на требование защиты семей Небесной Сотни

Суд дал Офису генпрокурора два месяца на назначение новых представителей государственного обвинения в уголовном производстве против пятерых экс-«беркутовцев».

Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской отвел трех новых прокуроров по делу против экс-«беркутовцев» - Александра Шевеленко, Дениса Суботина и Марину Мазепину.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня.

В то же время суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на заседании.

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«Суд присяжных постановил: заявление представителя потерпевших Закревской об отводе прокуроров Мазепина, Шевеленко и Суботина удовлетворить. Руководителю соответствующего органа прокуратуры безотлагательно назначить другого прокурора или группу прокуроров, явку которого/которой обеспечить на следующее судебное заседание», - говорится в резолютивной части постановления, которое зачитал председательствующий судья Сергей Дячук.

Суд дал Офису генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-«беркутовцев» и на ознакомление их с материалами этого производства.

Также Дячук добавил, что следующее заседание суда по уголовному производству о массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года назначено на 11.30 17 марта.

Как сообщал УНИАН, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

28 декабря 2019 года в ходе судебного заседания стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка изменил группу прокуроров по этому делу. В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-«беркутовцев» под личные обязательства.

29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-«беркутовцев».