Станик говорит, что поставила большой знак вопроса

Сюзанна СТАНИК не исключает возможности обращения народных депутатов в Конституционный Суд по поводу конституционности указа Президента от 3 апреля, которым он отменил указ своего предшественника (Леонида КУЧМЫ) о назначении ее на должность судьи КС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам в Киеве.

По словам С.СТАНИК, сейчас она не считает себя субъектом обращения, а потому не исключает, что кто-либо из народных депутатов может обратиться в КСУ по поводу Указа Президента относительно ее увольнения.

«Я не исключаю такого», - сказала С.СТАНИК.

На уточняющий вопрос, имела ли она уже какие-то разговоры на этот счет с кем-то из депутатов, С.СТАНИК ответила: «Ни с кем никаких переговоров я не веду и ничего не инициирую».

В то же время комментируя свое решение о временном отзыве подписей под решениями КС, С.СТАНИК отметила: «Вопрос не стоит в том, восстановят меня, не восстановят (в должности судьи КС – УНИАН). Просто КС должны уважать в стране». При этом С.СТАНИК отметила, что она «временно отозвала (свою подпись – УНИАН) на период решения вопроса относительно соответствия указа Президента Конституции Украины и законам Украины».

Относительно легитимности (в связи с отзывом подписи) ранее принятых решений КС, где кворум составлял 10 судей, в состав которых входила и она, С.СТАНИК ответила: «В данном случае стоит большой вопросительный знак». В контексте последнего своего тезиса С.СТАНИК напомнила, что «в 2004-2005 годах кворум (судей КСУ – УНИАН) был очень ограничен, и КС работал в исключительно напряженном графике, и мы все время ожидали, когда КС будет наполнен».

Справка УНИАН. 1 мая 2007 года Президент В.ЮЩЕНКО освободил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением присяги.

Вместе с тем 25 марта 2008 года Верховный суд Украины восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС. В свою очередь Президент, в соответствии с этим решением ВСУ, 2 апреля восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС.

Уже 3 апреля В.ЮЩЕНКО отменил указ Президента от 25 марта 2004 года № 368 «О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины». Как говорится в документе, С.СТАНИК освобождена "в связи с нарушением процедуры вступления в должность судьи Конституционного Суда Украины".

Сегодня, 7 апреля, С.СТАНИК заявила, что временно отзывает все свои подписи под документами КС с 22 апреля 2004 года до 3 апреля 2008 года.