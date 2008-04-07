На шахте ”Красноармейская-Западная” пострадали 16 горняков

В Донецкой области все 57 горняков, застигнутые взрывом на шахте "Красноармейская – Западная", спасены, однако 16-ти шахтерам потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня в 12.20 произошла вспышка метана. Взрывом было застигнуто 57 горняков, всего в шахте находилось 1560 человек.

Горняки, находившиеся в шахте, были оповещены об аварии и выводились на поверхность. Те рабочие, которые находились в очистном забое, воспользовались самоспасателями и вышли в выработки на свежую воздушную струю.

По информации горноспасателей, 16-ти шахтерам потребовалась медицинская помощь: 11 человек получили ожоги, дво – механические травмы, двое – отравление газом и один горнорабочий еще находится на медобследовании.

На месте аварии продолжают работать отделения горноспасателей.