Украинец пытался вывезти в ЕС 55 килограммов янтаря (фото, видео)

Тайник с камнями мужчина обустроил между пассажирским салоном и багажным отделением микроавтобуса.

В понедельник, 13 января, в пункте пропуска «Порубное» на украинско-румынской границе правоохранители задержали украинца, который пытался вывезти в ЕС 55 килограммов янтаря.

Читайте такжеНа Житомирщине специальная группа полицейских будет вылавливать копателей янтаря (видео)Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Незаконно перемещаемые «солнечные камни» нашли во время углубленного осмотра автомобиля «Мерседес», украинской регистрации. Транспортным средством, которое направлялось на выезд из Украины, управлял 31-летний буковинец. Тайник с камнями мужчина обустроил между пассажирским салоном и багажным отделением микроавтобуса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что камни янтаря были «бережно расфасованы в пять опломбированных мешков, вес которых достигал от семи до тринадцати килограммов».

В ГПСУ добавили, что янтарь изъяли установленным порядком, сумма оценки уточняется.

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