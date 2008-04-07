В Макеевке мужчина убил брата и закопал на свалке

В Макеевке Донецкой области мужчина убил брата и закопал труп на мусорной свалке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Макеевского горуправления милиции, труп молодого мужчины был обнаружен в январе 2008 года, и в результате проведенной работы криминалистов было раскрыто преступление, совершенное еще в июле прошлого года.

Убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения: после распития спиртного младший из братьев стал оскорблять старшего и грозить физической расправой. В ответ старший брат сначала избил табуреткой младшего, а затем вместе с сыном своей сожительницы вынес окровавленное тело в сарай, где ножом в сердце добил брата. На следующий день убийца, погрузив труп в мешки, вывез и закопал его на свалке.