Спасатели показали работы на месте авиакатастрофы в Тегеране (видео)

Часть украинских специалистов уже возвращаются домой.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показали, что именно делали на месте катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

Читайте такжеВ СНБО рассказали, когда из Ирана вернется борт МинобороныСоответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, часть украинских специалистов уже возвращаются домой.

«Речь идет о наших спасателях, которые закончили все необходимые работы. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным», – отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Ранее УНИАН сообщал, что 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ и идентификации тел погибших. В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.