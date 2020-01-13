Домой с места авиакатастрофы в Иране возвращается часть украинских специалистов – СНБО

Другие украинские специалисты продолжают работу в Иране.

В Украину из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752.

Об этом сообщил Радио Свобода секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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«Часть тех специалистов, которые уже там не нужны, речь идет о наших спасателях, которые закончили все необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным», – рассказал секретарь СНБО.

По его словам, другие украинские специалисты продолжают работу в Иране.

«Все, кто должны оставаться, кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами, – все, кто должны там оставаться, они остались», – подчеркнул Данилов.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, произошедшей 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.