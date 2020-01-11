МАУ выплатит семьям погибших пассажиров в авиакатастрофе все причитающиеся компенсации – президент компании

Евгений Дыхне заявляет, что МАУ готова доставить все тела родственникам, если украинский борт заберет их в Украину.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выплатит все положенные страховые выплаты и компенсации семьям погибших пассажиров в авиакатастрофе украинского лайнера PS752, который разбился в Иране, согласно международным правилам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

"Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены в соответствии со всеми международными правилами и теми страховыми договорами, которые у нас есть", - сказал он.

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Кроме того, президент компании отметил, что МАУ готова доставить все тела родственникам, если украинский борт заберет их в Киев. Сейчас все тела находятся в четырех больницах в Тегеране.

Дыхне добавил, что большинство тел будет передано земле в Иране, поскольку, в основном это были люди иранского происхождения и их родственники живут в Иране.

"Министерство иностранных дел Украины плотно и постоянного занимается вопросом того, чтобы вернуть тела погибших украинцев в Украине. Есть надежда, что они вернутся вместе с тем грузовым бортом, который привез украинскую комиссию", - добавил президент авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, утром 11 января президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.