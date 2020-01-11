Пристайко: консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду относительно катастрофы МАУ в Иране

Глава МИД Украины сообщил, что находится на постоянной связи с главами МИД стран-партнеров.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о катастрофе украинского самолета вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран), сбитого иранскими 8 января.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

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"Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду. Украинские специалисты на месте трагедии сделали важный вклад в установление истинных причин и продолжают свою работу в Иране", - убежден министр.

"Нахожусь на постоянной связи с главами МИД стран-партнеров. Для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих граждан в этой страшной трагедии, уже сейчас проводим встречи с представителями посольств", - отметил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.