МВД передало Тегерану ДНК-образцы родственников погибших украинцев в авиакатастрофе самолета Boeing 737

Сейчас министерство ожидает от иранской стороны идентификации тел и возвращения их в Киев.

Эксперты Министерства внутренних дел и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших украинцев в авиакатастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и передали их Тегерану.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Электронная ДНК формула была направлена сегодня утром нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращения их в Киев», - говорится в сообщении.

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В МВД напомнили, что 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии с Boeing 737.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.