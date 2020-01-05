Певец Dr. Alban исправил пост в соцсети о помощи Зеленского во въезде в Украину

Теперь в посте шведского музыканта нет упоминания о вмешательстве президента Украины.

Шведский музыкант и певец Dr. Alban, ранее выступивший в новогоднем шоу "Вечернего квартала" несмотря на запрет на въезд в Украину из-за посещения аннексированного Крыма, исправил свой пост в Instagram.

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В нем он упоминал о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского. Однако из нового варианта текста в Instagram он убрал упоминание о помощи Зеленского.

Теперь пост звучит так: "Встретил президента Украины, президента Зеленского. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал об этом, что украинцам это не нравится... Был рад встрече с президентом".

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", – ранее писал Dr. Alban.

Напомним, Dr. Alban - шведский музыкант нигерийского происхождения, выступающий в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It's My Life.