Российским "Воровайкам" запретили въезд в Украину – СБУ

Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Российской группе «Воровайки», которые воспевали «возвращение» Крыма и оскорбляли украинцев в текстах песен, запретили въезд в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

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«Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участницам этого коллектива ‒ Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане. Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», – говорится в сообщении.

Напомним, группа русского шансона «Воровайки», которая исполняет антиукраинские песни, анонсировала серию концертных выступлений в городах Украины. 5 декабря стало известно о временном приостановлении продажи билетов.

Позже в МВД заявили, что не пустят россиянок на территорию Украины.