ГАИ предупреждает водителей об осложнении погодных условий 26 мая
21:26, 25 мая 2015Общество
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ГАИ предупреждает водителей о грозах, граде и сильных дождях 26 мая в Украине.
REUTERS
Как сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, в частности, по информации Гидрометцентра, 26 мая ночью в западных областях, днем в Украине грозы, местами град, во время гроз шквалы 15-22 м/с; в западных областях местами сильные дожди.
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ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения: «Не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки, откажитесь от рискованных маневрирований».
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