Синоптики обещают украинцам 30-градусную жару и грозы

В Украине будет преобладать теплая, до жары, воздушная масса. В течение дня предполагается 24-29, местами до 30 градусов тепла. Однако в западных областях будет преобладать свежая погода, 16-21 градус тепла. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части - грозовые дожди, возможны сильные осадки. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​16-22, в Тернопольской и Хмельницкой областях 22-27 градусов тепла.

В северных областях ночью осадков не ожидается, днем ​​пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем ​​24-29 градусов тепла.

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В центральной части - дожди и грозы возможны только днем. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​24-29, местами 30 градусов тепла.

В восточных областях без осадков, лишь местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​24-29 градусов тепла.

В южной части ночью будет ясно, днем ​​пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

В Киеве ночью осадков не ожидается, днем ​​пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​26-28 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.