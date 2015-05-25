Синоптики обещают украинцам 30-градусную жару и грозы
Во вторник, 26 мая, циклон с центром над Карпатами обусловит в большинстве областей Украины кратковременные грозовые дожди, на западе возможны сильные осадки, на востоке дожди ожидаются местами.
В Украине будет преобладать теплая, до жары, воздушная масса. В течение дня предполагается 24-29, местами до 30 градусов тепла. Однако в западных областях будет преобладать свежая погода, 16-21 градус тепла. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части - грозовые дожди, возможны сильные осадки. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 16-22, в Тернопольской и Хмельницкой областях 22-27 градусов тепла.
В северных областях ночью осадков не ожидается, днем пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем 24-29 градусов тепла.
Читайте такжеИз-за ливня старая часть Краматорска оказалась под водой
В центральной части - дожди и грозы возможны только днем. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 24-29, местами 30 градусов тепла.
В восточных областях без осадков, лишь местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 24-29 градусов тепла.
В южной части ночью будет ясно, днем пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 25-30 градусов тепла.
В Киеве ночью осадков не ожидается, днем пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 26-28 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.