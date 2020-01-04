Домашнее насилие: в Киеве будут судить дебошира, который издевался над матерью

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Киеве следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совершал домашнее насилие. Ранее судимый правонарушитель систематически нецензурно оскорблял и угрожал физической расправой родной матери.

Читайте такжеПытали 11-летнего мальчика: в Одессе суд арестовал двоих подростковОб этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что первое заявление от киевлянки поступило в Деснянское управление полиции еще в 2016 году. Женщина пожаловалась на своего сына, который травит ее и угрожает расправой.

На 35-летнего дебошира поставили на соответствующий учет и в отношении него составили несколько протоколов по ч. 2 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В дальнейшем мужчину привлекли к уголовной ответственности по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а суд назначил наказание в виде штрафа в размере около 40 тысяч гривень.

«61-летняя потерпевшая проживает вместе с сыном, который злоупотребляет спиртными напитками, а поэтому между ними периодически возникали конфликты. Во время ссор мужчина нецензурно оскорблял и угрожал матери насилием. Однажды он под действием алкоголя толкнул родственницу, которая не удержалась на ногах и упала, ударившись головой об стол. Долгое время женщина находилась на амбулаторном лечении», – отмечается в сообщении.

Несмотря на профилактические беседы с обидчиком, его поведение в семье не изменилось, и он продолжал совершать домашнее насилие. В результате следователи Деснянского управления полиции открыли уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве появится «кризисная комната» для помощи жертвам домашнего насилия.