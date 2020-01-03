Расследование дел Майдана: адвокаты семей Небесной сотни требуют уволить нового руководителя отдела ГБР

Адвокаты сомневаются в способности Александра Буряка провести объективное расследование дел Майдана.

Адвокаты и родственники Героев Небесной сотни требуют уволить новоназначенного руководителя отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований Александра Буряка.

Соответствующее обращение в адрес временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирины Венедиктовой обнародовала общественная организация «Семья Героев Небесной сотни» в социальной сети Facebook.

Читайте такжеДело "экс-беркутовцев": представители потерпевших обратились в ГенпрокуратуруВ общественной организации заявили, что назначение Буряка руководителем отдела по расследованию дел Майдана ГБР состоялось «максимально закрыто и непрозрачно».

«Не известно, по каким критериям состоялся выбор руководителя, и почему на такую важную должность назначен именно А.Буряк. Он не имеет опыта работы с делами Майдана, достижений в других делах, зато имеет сомнительную репутацию», - говорится в обращении.

При этом отмечается, что именно Буряк упоминается в известных записях Национального антикоррупционного бюро из служебного кабинета председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, которые обнародованы на официальном сайте НАБУ.

«Из них следует, что Павел Вовк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может «по звонку» получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР», - отмечается в обращении.

В общественной организации напомнили, что негласные следственные (розыскные) действия, в результате которых получены эти записи, проводились именно при расследовании дел Майдана. Кроме того, сказано, что ряд судей Окружного админсуда Киева являются фигурантами ключевых дел по разгону активистов Майдана и принятию неправосудных решений. «Именно ГБР будет продолжать расследовать дело, где вероятным обвиняемым является близкий к Павлу Вовку Евгений Аблов», - говорится в обращении.

В организации считают, что это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов, что ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана.

Активисты убеждены, что эти факты сделают невозможным конструктивное сотрудничество пострадавших с руководством указанного Департамента и крайне негативно будут влиять на доверие общества к следствию по делам Майдана. В этой связи отмечается, что без этого эффективное расследование и восстановление справедливости невозможны.

В общественной организации заявляют, что полную ответственность за такое назначение несет Венедиктова.

«Учитывая приведенное, мы призываем Ирину Венедиктову: отменить решение о назначении руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований Александра Буряка; назначить открытый и прозрачный конкурс на эту должность; отдавать предпочтение тем конкурсантам, которые имеют безупречную репутацию, опыт в расследовании дел Майдана и пользуются доверием потерпевших и общества», - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, 2 января руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора ГБР.