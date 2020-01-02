В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию "дел Майдана"

Руководителем отдела назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора ГБР.

В Государственном бюро расследований назначен новый руководитель отдела по расследованию «дел Майдана».

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

«Руководителем отдела по расследованию «дел Майдана» в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований», - говорится в сообщении.

Отмечается, что он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

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Сам Буряк назвал завершение расследования дел Майдана «одной из самых главных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований».

«Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне», — уточнил он.

По данным ГБР, Александр Буряк работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области.

Также он был заместителем начальника следственного отдела прокуратуры города Киева и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры.

С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора города Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

Напомним, 3 декабря 2019-го Рада окончательно приняла закон о перезапуске ГБР и разблокировала расследования дел Майдана.

Отдельно депутаты проголосовали за поправку №318 к законопроекту о ГБР, которая позволит следователям, которые расследовали дела Майдана, перейти из Генпрокуратуры в ГБР без прохождения конкурса. За нее проголосовали 334 депутата.

Именно из-за требования принять эту поправку 21 ноября адвокат семей погибших на Майдане Евгения Закревская объявила голодовку.

Ранее Закревская говорила, что если не перевести следователей, дела Майдана «передадут в пустоту», несмотря на то, что в ГБР уже создали новое подразделение для расследования дел Майдана.