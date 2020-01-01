Тысячи людей встретили Новый год на Софийской площади в Киеве (фоторепортаж)

Киевляне и гости столицы встретили Новый год около главной елки страны.

Тысячи людей собрались на Софийской площади в Киеве, чтобы встретить Новый 2020 год. Киевляне и гости столицы встречали Новый год у главной елки страны. Там традиционно проходят новогодние развлечения.

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Ранее УНИАН сообщал, раньше всех отпраздновали Новый 2020 год острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые находятся в юго-западной части Тихого океана. Здесь Новый год наступил 31 декабря около 12:00 по киевскому времени.

Также одной из первых стран встретила Новый год Новая Зеландия. Произошло это через час после острова Кирибати, то есть в 13:00 по киевскому времени. Тогда же встретили Новый год и полярники с Южного полюса в Антарктиде.