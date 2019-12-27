Суд Днепра освободил еще двух человек для обмена - адвокат

Суд утвердил сделку о признании ими вины.

Красногвардейский районный суд Днепра освободил из-под стражи двух подозреваемых в государственной измене - Дарью Мастикашеву и Александра Каратая.

Об этом сообщил "Громадському" адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, обоих готовят к предстоящему обмену.

Отец адвоката Владимир Рыбин уточнил в Facebook, что суд утвердил сделку о признании вины в обмен на освобождение "по отбытому" без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.

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Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2018 года в Днепре начали судить украинцев, которые вербовали ветеранов АТО для диверсий в России. По данным следствия, Мастикашева и Каратай предлагали бывшим участникам АТО работу на строительных объектах в РФ. Для этого они должны были стать участниками диверсий.

Предполагается, что масштабный обмен пленными состоится 29 декабря.