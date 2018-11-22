В Днепре начали судить украинцев, которые вербовали ветеранов АТО для диверсий в России (видео)
10:33, 22 ноября 2018Общество
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Украинцы должны были стать участниками диверсий, срежиссированных спецслужбами РФ.
В Днепре начали судить украинцев, которые вербовали ветеранов АТО для диверсий в России.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Двух граждан Украины, которые по заказу ФСБ вербовали ветеранов АТО для подготовки терактов в России, начали судить в Днепре. В государственной измене обвиняют 34-летнеего Александра Каратая и 31-летнюю Дарью Мастикашеву.
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По данным следствия, бывшим АТОшникам они предлагали работу на строительных объектах в России. Для этого украинцы должны были стать участниками диверсий, срежиссированных тамошними.
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