В Днепре начали судить украинцев, которые вербовали ветеранов АТО для диверсий в России (видео)

Украинцы должны были стать участниками диверсий, срежиссированных спецслужбами РФ.

В Днепре начали судить украинцев, которые вербовали ветеранов АТО для диверсий в России.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Двух граждан Украины, которые по заказу ФСБ вербовали ветеранов АТО для подготовки терактов в России, начали судить в Днепре. В государственной измене обвиняют 34-летнеего Александра Каратая и 31-летнюю Дарью Мастикашеву.

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По данным следствия, бывшим АТОшникам они предлагали работу на строительных объектах в России. Для этого украинцы должны были стать участниками диверсий, срежиссированных тамошними.