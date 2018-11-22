цей матеріал доступний українською

В Днепре начали судить украинцев, которые вербовали ветеранов АТО для диверсий в России (видео)

10:33, 22 ноября 2018
Общество
755 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Двух граждан Украины, которые по заказу ФСБ вербовали ветеранов АТО для подготовки терактов в России, начали судить в Днепре. В государственной измене обвиняют 34-летнеего Александра Каратая и 31-летнюю Дарью Мастикашеву.

Читайте такжеРаньше об этом и мечтать не могли: ветеран АТО назвал главные победы Евромайдана

По данным следствия, бывшим АТОшникам они предлагали работу на строительных объектах в России. Для этого украинцы должны были стать участниками диверсий, срежиссированных тамошними.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #суд#Днипро#АТОшник в Днепре