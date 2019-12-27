GUCCI из Китая: в Одесском порту накрыли крупную партию контрафактной обуви
12:58, 27 декабря 2019Общество
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Контейнер с женскими туфлями, произведенными под брендом «GUCCI», прибыл в Украину из Китая.
Женские туфли сделаны под известный бренд GUCCI \ forwomen.su
В Одесском морском порту задержан контейнер с почти 5 тыс. пар контрафактной женской обуви.
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Как сообщили УНИАН в Одесской таможне ГФС, накануне контейнер с женскими туфлями прибыл в порт из Китая.
Как отмечается, 4960 пар женских туфель сделаны под известный бренд GUCCI.
«Таможенники перемещение товара приостановили и сообщили правообладателю (бренда – УНИАН), который и решит дальнейшую судьбу товара», - сообщили в таможне.
Контрафакт направлялся в Одессу в контейнерах «одним классом» с обычными товарами. Предполагается, что это сделано для того, чтобы контрафакт был незаметным в общем ассортименте.
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