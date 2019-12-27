GUCCI из Китая: в Одесском порту накрыли крупную партию контрафактной обуви

Контейнер с женскими туфлями, произведенными под брендом «GUCCI», прибыл в Украину из Китая.

В Одесском морском порту задержан контейнер с почти 5 тыс. пар контрафактной женской обуви.

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Как сообщили УНИАН в Одесской таможне ГФС, накануне контейнер с женскими туфлями прибыл в порт из Китая.

Как отмечается, 4960 пар женских туфель сделаны под известный бренд GUCCI.

«Таможенники перемещение товара приостановили и сообщили правообладателю (бренда – УНИАН), который и решит дальнейшую судьбу товара», - сообщили в таможне.

Контрафакт направлялся в Одессу в контейнерах «одним классом» с обычными товарами. Предполагается, что это сделано для того, чтобы контрафакт был незаметным в общем ассортименте.