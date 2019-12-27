СМИ назвали имя пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане украинцев

После того, как супруги поправятся, будет решаться вопрос о транспортировке в Украину.

В крушении самолета в Казахстане пострадали два гражданина Украины – Яна и Юрий Сон, 28 и 29 лет.

Как сообщили «Обозревателю» в посольстве Украины в Казахстане, семейная пара получила травму и сейчас находится в госпитале.

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У них компрессионные переломы позвоночников с 3 до 7 отдела. "Врачи утверждают, что состояние их тяжелое, но стабильное. Опасности их жизни нет. Медики делают все возможное, чтобы им помочь. В понедельник будет заседать консилиум", – рассказали в дипведомстве.

Яна и Юрий были в гостях у бабушки. Сейчас родственники их уже посетили в больнице. Там же находится и представитель посольства, который решает все вопросы. Им будут переданы телефоны, чтобы они могли связаться с родными в Украине. Также в катастрофе они потеряли свои документы, сейчас дипведомство занимается их восстановлением.

Юрий Сон работает диджеем. Накануне вечером он был в одном из танцевальных клубов Алматы и выкладывал видео с вечеринки. Также он работает в одной из школ английского языка. Сегодня вечером Юрий должен был выступать в киевском клубе River Port, он приглашал туда своих друзей, обещал продемонстрировать свою новую музыкальную подборку.

Его жена Яна также работает в школе английского языка контент редактором. Супруги увлекаются музыкой, любят встречаться с друзьями.

После того, как супруги поправятся, будет решаться вопрос о транспортировке в Украину.

Напомним, в Казахстане рано утром 27 декабря упал и разбился самолет компании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек – 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Об этом сообщило МВД Казахстана. Лайнер выполнял рейс "Алмата – Нурсултан".