Суд 27 декабря рассмотрит апелляционные жалобы в производстве в отношении экс-"беркутовцев"

Адвокаты экс-«беркутовцев» просят суд изменить их подзащитным меру пресечения.

Киевский апелляционный суд назначил на 27 декабря судебное рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении бывших сотрудников подразделения особого назначения "Беркут", которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на решение Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначено на 27 декабря 2019 года (12 ч 00 мин), Зал судебного заседания № 201", - говорится в заметке.

Ранее прокурор Алексей Донской сообщил УНИАН, что ходатайство от адвокатов экс-«беркутовцев» об изменении их подзащитным меры пресечения поступили в Святошинский районный суд Киева сегодня, 26 декабря. На тот момент прокуроры еще не видели ходатайств, поэтому не знали, какую именно меру пресечения просят адвокаты.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Читайте такжеСуд отпустил экс-"беркутовца" Маринченко из-под стражи, несмотря на имеющийся риск его побега – прокурор

Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

23 декабря «Громадське» со ссылкой на два источника, касающихся судебного дела, сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс-«беркутовцев» были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь, адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс-«беркутовцев».