Спрашивали, есть ли негативное отношение к Зеленскому – Зверобой после допроса в ГБР

Также на допросе Зверобой спрашивали о нардепе от "ЕС" Софии Федине и Facebook.

Волонтера Марусю Зверобой (Елена Биленькая) на допросе в Государственном бюро расследований спрашивали о ее отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом она рассказала после допроса, передает «Украинская правда».

"Что спрашивали? Знаю я Федину, или нет. Ну все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, - это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный", - сказала она.

По словам Зверобой, по делу она проходит как свидетель, а сам допрос проходил в правовом поле - с ней были два адвоката, поэтому "придраться не к чему".

Она добавила, что ее вызывают еще на допрос на 10 января. Также она предположила, что будет допрос Федины и обыски у нее.

Читайте такжеЗверобой пришла на допрос в ГБР в футболке в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, 28 ноября следователь ГБР, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» проводили обыск по месту жительства Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в жилище волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь потребовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны. Читайте также Волонтер Зверобой хочет встретиться с Зеленским "один на один".

В конце октября народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина вместе со Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались относительно рисков для жизни президента.

Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой: «Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы более красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту, и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и представлении на снятие неприкосновенности с Федины.

Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

2 декабря Зверобой уже приходила в Государственное бюро расследований, однако на допросе не была.