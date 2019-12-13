Волонтер Зверобой хочет встретиться с Зеленским "один на один"

Зверобой утверждает, что речь о "национальной безопасности".

Украинский волонтер и военнослужащий Маруся Зверобой заявила, что хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Зверобой написала на своем Telegram-канале.

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«Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но с глазу на глаз», – написала она.

Зверобой утверждает, что речь о «национальной безопасности». По ее словам, она хочет объяснить руководству страны пункты, которые не устраивают общественность.

Раньше Зверобой, комментируя скандальный приезд в Киев съемочной группы пропагандистов Кремля, напомнила, что сначала в Крыму и на Донбассе также появлялись они, а потом туда почти беспрепятственно пришли российские войска. Она считает, что президент Владимир Зеленский и его окружение сами подталкивают общество к революции.