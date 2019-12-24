Жуткое ДТП в Харькове: Верховный суд принял к рассмотрению кассацию Дронова

Новый защитник осужденного Геннадий Токарев обжаловал приговор судов первой и второй инстанций и попросил вернуть дело на новое рассмотрение.

Адвокат осужденного за смертельную аварию в центре ХарьковаГеннадия Дронова подал кассационную жалобу на приговор суда, сообщает "РБК-Украина".

За ДТП, в котором погибли шесть человека, а пятеро пострадавших получили серьезные травмы, Дронов получил десять лет лишения свободы. Столько же получила вторая участница аварии – Елена Зайцева.

Новый защитник осужденного Геннадий Токарев обжаловал приговор судов первой и второй инстанций и попросил вернуть дело на новое рассмотрение.

После устранения неточностей Верховный суд Украины принял кассацию Дронова и открыл соответствующее производство. Постановление появилось в Едином реестре судебных решений 20 декабря, решение принято судьей Николаем Ковтуновичем.

Кассационное производство открыто на приговор Киевского районного суда Харькова и постановление Харьковского апелляционного суда. Участники процесса могут подать возражение на кассационную жалобу и постановление суда об открытии производства в течение 15 дней со дня получения их копий.

Сейчас Дронов отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии № 29 в Полтавской области. Это колония минимального уровня безопасности.

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Напомним, Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор суда Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, виновным в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове. 26 февраля Киевский районный суд Харькова приговорил каждого к десяти годам колонии с лишением права управлять автомобилями в течение трех лет и с компенсацией семьям пострадавших.

Досудебным расследованием установлено, что оба водителя нарушили правила дорожного движения, что привело к аварии: Зайцева пыталась проскочить перекресток на скорости около 100 км/ч, Дронов начал движение на желтый сигнал светофора.

Автомобили Lexus RX 350 (водитель Елена Зайцева) и Volkswagen Touareg (водитель Геннадий Дронов) столкнулись на проезжей части, Lexus вылетел на тротуар и наехал на группу пешеходов. В результате аварии 18 октября 2017 года погибли шесть человек, еще пять, в том числе беременная женщина, получили травмы.