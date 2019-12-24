Зеленский пообещал переселенцам и ветеранам льготные кредиты на жилье в 2020 году

Ветераны АТО/ООС и переселенцы смогут получить доступное жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном взносе до 6% стоимости жилья.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в 2020 году для переселенцев и ветеранов АТО/ООС будет действовать программа льготного кредитования на получение жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета развития регионов и громад в Киеве.

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«На следующий год мы планируем ряд государственных мощных важных жилищных программ для ветеранов (боевых действий на Донбассе - УИНАН) и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье», - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья.

«Чтобы реализовать эти государственные программы, главная задача - это скоординировать совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления», - сказал Зеленский.