Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участников боевых действий добровольцам

Законом предусмотрено предоставление статуса УБД тем, кто принимал участие в АТО не менее 30 календарных дней.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции», которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что закон предоставляет возможность членам добровольческих формирований, которые участвовали в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции и не вошли в состав того или иного силового ведомства, получить официальный статус УБД. А значит, и те социальные гарантии, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членов их семей.

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Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия.

Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто принимал участие в АТО не менее 30 календарных дней (в целом по совокупности дней пребывания).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 4 декабря.

Законом предоставляется статус участников боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли и выполняют боевые задачи в зоне проведения АТО и ООС.

Документом предусматривается предоставление возможности получения статуса участника боевых действий лицам, которые в составе добровольческих формирований принимали и принимают участие не только в АТО, но и ООС.

Участниками боевых действий признаются лица, в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в течение не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период её проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

В законе сказано, что в случае отсутствия документов, предусмотренных законом для предоставления статуса участника боевых действий добровольцам необходимо показание (заявление) не менее трех свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в выполнении задач антитеррористической операции в районах её проведения, подпись на которых должна быть удостоверена нотариально. А для лиц, которые во время непосредственного участия в АТО получили ранения, контузию, увечье, - свидетельство (заявление) не менее двух свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в выполнении задач антитеррористической операции в районах её проведения, подпись на которых должна быть нотариально засвидетельствована, а также медицинская документация, подтверждающая получение лицом ранения, контузии, увечья во время непосредственного участия в АТО.