Кабмину поручено разработать механизмы "справедливых" коммунальных тарифов – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что платежки за коммунальные услуги не должны быть приговором для людей.
Об этом президент сказал на заседании Совета развития общин и территорий.
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Глава государства отметил, что цены на газ снизились почти на 30%, но тарифы не уменьшились.
В связи с этим президент сообщил, что правительству было поручено разработать механизмы, которые обеспечат «справедливые тарифы».
Зеленский выразил надежду, что сегодня будет принято соответствующее решение. «Хочется услышать конкретные даты и суммы, - суммы, которые у людей уменьшатся. Самый главный вопрос - уменьшатся именно в платежках. И нам постоянно говорят, что коммунальные услуги - это товар, за который нужно платить справедливую цену, что невозможно вмешиваться в работу регулятора. Мы все это очень хорошо понимаем, но есть «но». Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором, и человек не может отдавать 50, 60%, и есть случаи, когда человек отдает 70% от своей заработной платы», - заявил Зеленский.