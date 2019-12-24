Кабмину поручено разработать механизмы "справедливых" коммунальных тарифов – Зеленский

Глава государства заявил, что граждане не должны отдавать 50, 60 или 70% от своей заработной платы за коммунальные услуги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что платежки за коммунальные услуги не должны быть приговором для людей.

Об этом президент сказал на заседании Совета развития общин и территорий.

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Глава государства отметил, что цены на газ снизились почти на 30%, но тарифы не уменьшились.

В связи с этим президент сообщил, что правительству было поручено разработать механизмы, которые обеспечат «справедливые тарифы».

Зеленский выразил надежду, что сегодня будет принято соответствующее решение. «Хочется услышать конкретные даты и суммы, - суммы, которые у людей уменьшатся. Самый главный вопрос - уменьшатся именно в платежках. И нам постоянно говорят, что коммунальные услуги - это товар, за который нужно платить справедливую цену, что невозможно вмешиваться в работу регулятора. Мы все это очень хорошо понимаем, но есть «но». Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором, и человек не может отдавать 50, 60%, и есть случаи, когда человек отдает 70% от своей заработной платы», - заявил Зеленский.