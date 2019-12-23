Новый директор Украинского института нацпамяти рассказал о приоритетах своей работы

Антон Дробович пообещал продолжить развитие архива репрессивных органов, работать над признанием Голодомора за рубежом и опровергать российские исторические мифы.

Новоназначенный директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил о приоритетах своей деятельности на этом посту.

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Как передает корреспондент УНИАН, приоритеты он обозначил сегодня на своей первой пресс-конференции.

По словам Дробовича, УИНП продолжит развитие архива репрессивных органов, который получил помещение в Киеве, на Троещине, на территории банкнотно-монетного двора НБУ. Как заметил Дробович, на создание архива необходимо 500 млн грн, добавив, что в следующем году государство выделит лишь десятую часть от этой суммы - 50 млн.

Председатель УИНП отметил, что когда архив полноценно заработает, то станет самым открытым архивом документов репрессивных органов в Европе.

Другим своим приоритетом Дробович назвал усилия по признанию Голодомора за пределами Украины.

"У нас есть ряд идей относительно того, как усилить свои позиции в этом плане. Другое направление в этой теме - консолидация усилий украинских ученых по решению ключевых спорных вопросов относительно Голодомора", - сказал он.

Третьим приоритетом Дробович назвал противодействие российской агрессии.

"Это касается борьбы с дезинформацией, мифами, которые щедро сюда поставляют наши противники. Последние заявления президента России о каких-то «исконных» землях. Именно для борьбы с такими вещами должно быть усилено качество исторической науки, должны распространяться публикации достоверных данных, которые будут развенчивать подобные заявления", - сказал он.

Говоря о памяти Героев Небесной сотни, Дробович выразил надежду, что в следующем году правоохранители наконец завершат следственные действия на улице Институтской.

"Я надеюсь, нам удастся найти общий язык с Генеральной прокуратурой, мы получим ответ, когда будет снят арест с земельных участков, и завершим создание мемориала и перейдем к созданию музея (Революции достоинства)", - отметил председатель УИНП.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Кабинет министров принял решение о назначении доцента кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова Антона Дробовича на должность руководителя УИНП.

На этом посту он сменил Владимира Вьятровича, занимавшего должность директора УИНП с марта 2014 года.