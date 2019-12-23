В Харькове нарисовали самый большой в Украине мурал-триптих (фоторепортаж)

Мурал занял три стены 16-этажки.

В Харькове открыли самый большой в Украине мурал-триптих на трех стенах 16-этажного дома.

Рекорд занесли в Национальный реестр рекордов Украины, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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Фиксацией рекорда занимались профессиональные геодезисты. Общая площадь стрит-арта, по их подсчетам, составляет 1375,74 кв. м.

Стрит-арт рисовали три недели, роспись художники выполняли на высоте 48 м.

На панно изображены пять маленьких китов и один большой (косатка).

«Кит — это символ природной силы. Можно провести аналогию с тем, что наш город тоже большой и мощный, город-миллионник, поэтому захотелось создать масштабную и яркую работу, которая поднимет настроение и будет интересна жителям и гостям города», — рассказала одна из авторов триптиха, художница Анастасия Худякова.

Мурал был создан в рамках программы «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова» на 2019 год.